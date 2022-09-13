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Новости 20:50

Леонида Гозмана* будут судить за старый пост в "Живом журнале"

фото ЗакС политика Леонида Гозмана* будут судить за старый пост в "Живом журнале"

Московские полицейские составили новый административный протокол на политика и публициста Леонида Гозмана*, задержанного вечером 13 сентября на выходе из спецприемника. Как сообщает издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова, задержанному снова вменили арестную статью 13.48 КоАП (публичное отождествление роли СССР с нацистской Германией). На этот раз основанием для преследования 72-летнего общественного деятеля стал пост девятилетней давности в "Живом журнале". До суда, назначенного на утро среды, один из бывших лидеров "Союза правых сил" останется в полицейском участке.

"У него желчнокаменная болезнь (камни в почках), с ней нельзя помещать в спецприемник", - рассказал Бирюков, понадеявшись на более гуманное наказание.

Напомним, что по предыдущему делу Гозман* получил 15 суток ареста. Находясь в спецприемнике, политик сообщил, что готов будет покинуть Россию, если его преследование продолжится.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)


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