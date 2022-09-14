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Новости 15:42

Леониду Гозману* присудили еще один административный арест из-за поста в социальных сетях

фото ЗакС политика Леониду Гозману* присудили еще один административный арест из-за поста в социальных сетях

Суд в Москве назначил политику и публицисту Леониду Гозману* административное наказание в виде 15 суток ареста, о чем сообщает издание Sota. Дело на него завели по статье об отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП) из-за текста девятилетней давности в "Живом журнале". Задержали Гозмана* накануне прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по аналогичному обвинению.

"Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет", - говорится в свежей записке от 72-летнего политика, которую успел после повторного задержания распространить его адвокат Михаил Бирюков.

Адвокат ранее выразил надежду, что его подзащитного не будут арестовывать повторно, поскольку условия спецприемника не соответствуют его состоянию здоровья.

Как говорится в записке Гозмана*, морально он подготовил себя к длительному заключению, допуская, что для него оно де-факто может стать пожизненным. Наряду с административными наказаниями он подвергается уголовному преследованию по делу о неуведомлении о втором гражданстве.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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