Заключённым ИК-6 Мелехово запретили смотреть на Навального

Заключённым, пребывающим во владимирской ИК-6 Мелехово, запретили смотреть на оппозиционера Алексея Навального, о чём сообщили их родственники в разговоре с ведущими YouTube-канала "Популярная политика".

Они рассказали, что в момент, когда Навального ведут по коридорам, в стенах колонии звучат три звонка — это является сигналом для зэков, при котором они должны либо отвернуться при его появлении, либо отойти от окон, если политик находится на улице. Правозащитница и основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова подтвердила ведущим "Популярной политики" данную информацию.

Сам Навальный пока никак не комментировал эти сведения. Ранее он рассказывал, что администрация колонии лишила его права на адвокатскую тайну.

Оппозиционер, напомним, приговорён к девяти годам строгого режима по делам о мошенничестве и оскорблении судьи.