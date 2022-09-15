За полгода суды вынесли десять приговоров по делам о фейках про армию, среди них — ни одного оправдательного

За последние полгода российские суды рассмотрели десять уголовных дел о распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ (ст. 207.3 УК) из 106 заведённых, поделился глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Во всех случаях вынесли обвинительные приговоры, а в двух — связанные с лишением свободы. Ни одно дело не прекратили, ни одного фигуранта не оправдали.

Наиболее жестокое наказание присудили столичному муниципальному депутату Алексею Горинову, которого на 7 лет отправили в колонию. Ещё один участник уголовного процесса о фейках, получивший реальный срок заключения, — житель Тюмени Эдуард Щербаков, которому дали полгода колонии-поселения.

Трое фигурантов разбирательств получили условное лишение свободы, двое — штрафы в 3 млн и 1 млн рублей, ещё двое отделались исправительными работами. По одному из дел приговор неизвестен, поскольку это дело против военнослужащего Ильи Карпенко.

Среди десяти осуждённых одна женщина — учительница Ирина Ген из Пензы, которой дали 5 лет условно.

На данный момент в российских судах рассматривается ещё как минимум 16 уголовных дел по статье о фейках.