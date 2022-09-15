Власти Финляндии пообещали ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью в стране

Президент Финляндии Саули Ниинистё не исключил, что для россиян, владеющих на территории страны недвижимостью, может быть ужесточён визовый режим, передаёт местное агентство Yle.

Данная мера стала бы "следующим шагом" в комплексе решений по усилению общего визового режима с Россией. Вопрос требует детально проработанных шагов, так как граждане РФ по-прежнему продолжают получать визы других стран ЕС.

Напомним, соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом было приостановлено 12 сентября. На прошлой неделе Еврокомиссия распространила рекомендации странам-членам ЕС касательно правил выдачи виз гражданам России. В числе прочего разрешается увеличить срок рассмотрения документов до 45 дней и рекомендуется отказаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия.

На данный момент девять стран ЕС прекратили прием документов на визы от россиян.