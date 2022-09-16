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Новости 11:27

Прокуратура пытается через суд лишить "Мемориал"* московского офиса

фото ЗакС политика Прокуратура пытается через суд лишить "Мемориал"* московского офиса

"Международный Мемориал"* рискует потерять офис на Каретном ряду в Москве, о чем сообщает издание Sota. Лишить правозащитников помещений хочет прокуратура, которая подала иск в Тверской суд столицы. Силовики добиваются признания незаконной сделки, в ходе которой офис был передан родственной "Международному Мемориалу"* организации -  НИПЦ "Мемориал"*. 

"Организация отметилась причастностью к реабилитации нацистских преступников, дискредитации органов власти и созданию лживого образа СССР как террористического государства", - говорится в иске.

Прокуратура делает вывод, что правозащитная структура, декларировавшая своей целью благо для общества, с некоторых пор стала демонстративно противопоставлять себя закону и демонстративно выражать пренебрежение ему. Истец считает, что исходя из этого доход от сделки и имущество в виде офиса на Каретном ряду должно быть обращено в пользу РФ.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года


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