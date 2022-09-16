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Новости 12:52

"Медуза"*: Кудрин может прейти из Счетной палаты в "Яндекс"

фото ЗакС политика "Медуза"*: Кудрин может прейти из Счетной палаты в "Яндекс"

Президент Владимир Путин одобрил просьбу главы Счетной палаты Алексея Кудрина о переходе с занимаемого поста на работу в "Яндекс", сообщила 16 сентября "Медуза"* со ссылкой на источники в IT-компании. По информации издания, свои пожелания Кудрин озвучил главе государства в ходе встречи, состоявшейся накануне.

Собеседники "Медузы"* рассказали, что на встрече была достигнута договоренность о том, что Кудрин войдет в совет директоров "Яндекса". Также президент и глава Счетной палаты обсудили планируемые компанией международные проекты, включая беспилотники и сервисы "Яндекс.Облако", утверждает интернет-СМИ.

Издание обратилось за комментариями к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в пресс-службы Счетной палаты и "Яндекса", однако к моменту выхода новости в свет ответа не получило.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина


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