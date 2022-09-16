ЕСПЧ ликвидировал должность судьи от РФ

Европейский суд по правам человека в связи с выходом России из Совета Европы упразднил пост судьи от РФ, на что обратил внимание своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Последним человеком на этой должности был Михаил Лобов, проработавший в этом статусе всего несколько недель.

Согласно новейшему заявлению ЕСПЧ, дела в отношении граждан России рассматриваются до 16 сентября включительно. Неразрешенных исков от россиян к настоящему моменту накопилось более 17 тысяч.

В первый раз в своей истории Страсбургский суд отменил заседание по иску россиянина в конце апреля. Со своей стороны, в России в июне приняли закон о неисполнении всех решений ЕСПЧ, утвержденных начиная с 15 марта. Подробнее от конфликте сторон читайте в весеннем материале ЗАКС.Ру.