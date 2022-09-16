РКН заблокировал три тысячи пиратских сайтов с "антироссийскими" видео и фейками о СВО

С начала военной спецоперации на Украине Роскомнадзор закрыл доступ к 2953 видеосервисам, на которых размещались фейки о ней и иные антироссийские и экстремистские материалы. Пресс-служба ведомства утверждает, что все заблокированные ресурсы были пиратскими и что пиратской видеопродукции в целом стало значительно больше после ухода с отечественного рынка зарубежных видеосервисов.

В Роскомнадзоре считают, что трансляция антироссийской позиции через такие ресурсы стала систематической и целенаправленной практикой и что пиратские сервисы создаются на Украине при поддержке других недружественных государств. Поддержка носит в том числе и косвенный характер: регулятор таким образом понимает отсутствие у западных компаний претензий по поводу нарушений авторского права.