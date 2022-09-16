Московская активистка запросила политубежище в США после пацифистской акции

Столичная акционистка Людмила Анненкова запросила у властей США политическое убежище, пишет издание Sota со ссылкой на ее адвоката Евгения Куракина. Анненкова в настоящее время находится в Нью-Йорке. Тем временем, 16 сентября Мосгорсуд отложил рассмотрение одного из трех ее административных дел. Произошло это из-за того, что активистку не смогли уведомить о заседании.

По словам Куракина, его подзащитной поступают угрозы, чем и продиктовано желание эмигрировать.

Все три административных дела Анненковой связаны с ее пацифистскими выступлениями. Одно из них имело вид перфоманса у здания МИД и носило название "Нам не отмыться от крови". Вторая участница акции Людмила Перова тоже находится в США. За нее обе москвички получили штрафы и административные аресты.