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Новости 18:47

Голикова заявила о снижении официальной безработицы в России

фото ЗакС политика Голикова заявила о снижении официальной безработицы в России

Количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось в России за неделю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

"Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9 % от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства.

По словам Голиковой, одновременно отмечается снижение до 93,9 тысячи количества работников в простое. Также наблюдается уменьшения количества россиян, занятых неполный рабочий день — их количество убавилось на 6,7 тысячи, составив в итоге 121,5 тысячи человек.


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