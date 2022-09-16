Минпромторг выступил за ввоз алкоголя по параллельному импорту

Министерство промышленности и торговли опубликовало 16 сентября проект изменений в перечень товаров для ввоза в Россию посредством параллельного импорта. Документ выложен на портале проектов нормативных актов.

Как следует из предложенных изменений, Минпромторг выступает за ввоз в страну без разрешения правообладателей различных видов алкоголя, включая вермуты, шампанское, текилу, ром, коньяк и виски известных брендов.

Также министерство выступает за параллельный импорт марок минерального топлива и нефтепродуктов, битуминозных веществ и минеральных восков.

Ранее Минфин представил негативный отзыв в правительство на предложение ввозить алкоголь по параллельному импорту. Свою позицию ведомство объяснило риском увеличения поставок в Россию контрафактной продукции, что расценивается как потенциальная угроза жизни и здоровью граждан.