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Новости 20:44

Минпромторг выступил за ввоз алкоголя по параллельному импорту

фото ЗакС политика Минпромторг выступил за ввоз алкоголя по параллельному импорту

Министерство промышленности и торговли опубликовало 16 сентября проект изменений в перечень товаров для ввоза в Россию посредством параллельного импорта. Документ выложен на портале проектов нормативных актов.

Как следует из предложенных изменений, Минпромторг выступает за ввоз в страну без разрешения правообладателей различных видов алкоголя, включая вермуты, шампанское, текилу, ром, коньяк и виски известных брендов.

Также министерство выступает за параллельный импорт марок минерального топлива и нефтепродуктов, битуминозных веществ и минеральных восков.

Ранее Минфин представил негативный отзыв в правительство на предложение ввозить алкоголь по параллельному импорту. Свою позицию ведомство объяснило риском увеличения поставок в Россию контрафактной продукции, что расценивается как потенциальная угроза жизни и здоровью граждан.


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