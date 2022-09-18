"ВКонтакте" лидирует среди соцсетей по количеству постов, за которые составили протоколы о дискредитации армии

Социальная сеть "ВКонтакте" является абсолютным лидером по постам, за которые в отношении граждан составили протоколы о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП), подсчитала антрополог Александра Архипова. Результаты исследования приведены в её Telegram-канале.

Ближайшие соцсети-конкуренты — Instagram** и Telegram — отстают от него почти в 7 раз: на 347 дел, заведённых из-за постов в VK, на Instagram** и Telegram приходится по 54 и 51 делу соответственно.

"Центр Э плотно осуществляет мониторинг именно ВК, а вот, как правило, сообщения в ватсапе становятся частью уголовного дела благодаря доносам", - констатировала Архипова (орфография автора сохранена - прим. ред.).

Напомним также, ранее глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что за последние полгода российские суды вынесли десять приговоров по делам о фейках про армию, среди них — ни одного оправдательного.