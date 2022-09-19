"Единая Россия" предложила гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в спецоперации

"Единая Россия" выступила с инициативой предоставлять академический отпуск студентам, участвующим в спецоперации на территории Украины, сообщила 19 сентября пресс-служба партии со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. По словам последнего, ЕР уже направила свои предложения в Минпросвещения и Минобразования.

Необходимость подобной меры Метелев объяснил тем, что с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим в России приостановлено. Меж тем, в спецоперации принимают участие в том числе студенты вузов, и сейчас их права на получение образования ограничены, заявил депутат.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно", — выразил мнение Метелев.