Песков опроверг обсуждение перехода Кудрина в "Яндекс"

Президент Владимир Путин не обсуждал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным вопросы перехода последнего на работу в "Яндекс", заявил 19 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Информацию о беседе ранее опубликовало издание "Медуза"*.

"Нет, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждал ли Кудрин с Путиным перспективы ухода с занимаемой ныне должности.

О встрече Кудрина и Путина "Медуза"* написала 16 сентября. В опубликованном материале говорилось о том, что глава Счетной палаты получил одобрение президента на переход в совет директоров "Яндекса".

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина