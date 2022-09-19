В Симферополе возбудили уголовное дело из-за красных пятен на мурале с военным

Полиция в Симферополе возбудила уголовное делопроизводство по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ) из-за испорченного мурала с изображением военнослужащего, информирует Telegram-канал ASTRA.

Дело в том, что неизвестные частично облили граффити красной краской. На это обратили внимание местные жители и подали жалобу в правоохранительные органы.

Похожие пятна появились также на изображении российского президента Владимира Путина, расположенного у здания местного "Крымтелекома".

ASTRA пишет, что власти Симферополя обозначили произошедшее "осквернением", пообещав "найти и наказать" виновных. Подозреваемых в деле на данный момент нет.