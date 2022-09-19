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Новости 20:36

Михаил Иосилевич вышел на свободу

фото ЗакС политика Михаил Иосилевич вышел на свободу

Предприниматель из Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич, также известный как глава "Церкви летающего макаронного монстра", вышел на свободу, сообщил 19 сентября "Коммерсантъ". В конце мая суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии-поселения по уголовному делу об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Уголовное дело против Иосилевича было возбуждено в октябре 2020 года после того, что он предоставил помещение движению "Голос"*. Правоохранители восприняли это как сотрудничество с организацией "Открытая Россия"**, что и вылилось в разбирательство против предпринимателя.

С января по август 2021 года Иосилевич находился в СИЗО, после чего ему был назначен запрет определенных действий, а затем — подписка о невыезде. В мае 2022 года силовики сняли его с рейса в Тель-Авив, а в конце того же месяца суд вынес приговор по его делу. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он отсидел назначенный срок и теперь вышел на свободу.

Сегодня же суд в Ростове-на-Дону не стал отменять условный срок экс-координатору "Открытой России"** Анастасии Шевченко.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

Фото: "Дело Иосилевича" / Telegram


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