Михаил Иосилевич вышел на свободу

Предприниматель из Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич, также известный как глава "Церкви летающего макаронного монстра", вышел на свободу, сообщил 19 сентября "Коммерсантъ". В конце мая суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии-поселения по уголовному делу об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Уголовное дело против Иосилевича было возбуждено в октябре 2020 года после того, что он предоставил помещение движению "Голос"*. Правоохранители восприняли это как сотрудничество с организацией "Открытая Россия"**, что и вылилось в разбирательство против предпринимателя.

С января по август 2021 года Иосилевич находился в СИЗО, после чего ему был назначен запрет определенных действий, а затем — подписка о невыезде. В мае 2022 года силовики сняли его с рейса в Тель-Авив, а в конце того же месяца суд вынес приговор по его делу. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он отсидел назначенный срок и теперь вышел на свободу.

Сегодня же суд в Ростове-на-Дону не стал отменять условный срок экс-координатору "Открытой России"** Анастасии Шевченко.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

Фото: "Дело Иосилевича" / Telegram