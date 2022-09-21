Суд признал законным домашний арест журналистки Марины Овсянниковой

Мосгорсуд отклонил апелляцию журналистки Марины Овсянниковой на избрание ей меры пресечения в виде домашнего ареста, передает издание Sota. Бывшую сотрудницу Первого канала преследуют по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК).

Судебное заседание носило закрытый характер и велось по видеосвязи. Овсянникова во время слушания держала в руках роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". Защита журналистки безуспешно добивалась смягчения меры пресечения для того, чтобы Овсянникова могла ходить с ребенком в школу и покупать продукты в магазине.

Напомним, что распространением фейков об армии силовики сочли пацифистский пикет в центре Москвы, который медиасотрудница провела в середине июля. До того ее уже привлекали к ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).