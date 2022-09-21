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Новости 19:20

В Москве массово задерживают участников пацифистской акции

фото ЗакС политика В Москве массово задерживают участников пацифистской акции

На Старом Арбате в Москве правоохранители препятствуют проведению несанкционированной пацифистской акции. На видеозаписях в Telegram-каналах медиапроектов Avtozak live и Sota запечатлено то, как массово задерживают демонстрантов, выкрикивающих пацифистские лозунги. Как минимум одного из них участникам уличного шествия удалось отбить у силовиков.

Чуть поодаль расположились матери тех, кто может подпасть под частичную мобилизацию. В руках они не держат плакатов и ничего не скандируют.

За несколько часов до начала акции столичная прокуратура обратилась к москвичам с предостережением и напомнила об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях, призывы к участию в них, а также за вовлечение в них несовершеннолетних.


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