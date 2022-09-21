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Новости 20:06

На пацифистских акциях 21 сентября насчитали более трехсот задержаний

фото ЗакС политика На пацифистских акциях 21 сентября насчитали более трехсот задержаний

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* обнародовал последние данные о задержаниях на несанкционированных пацифистских акциях 21 сентября в России. В общей сложности к 20 часам вечера в полицейские автомобили попали как минимум 364 человека. Наибольшее число подтвержденных задержаний - в Петербурге (96), за ним следуют Москва (89) и Екатеринбург (45).

Тем временем, по сообщениям издания Sota, в столице продолжают разгонять демонстрацию, которая частично превратилась в шествие, выдавливая людей со Старого на Новый Арбат. Одна из девушек при задержании потеряла сознание.

В Екатеринбурге, по сообщению "Вечерних ведомостей", на одну из задержанных манифестанток завели уголовное дело о нападении на полицейского (ст. 318 УК).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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