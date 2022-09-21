За час число задержанных на пацифистских акциях в России удвоилось

К девяти часам вечера 21 сентября силовики по всей стране задержали 735 участников пацифистских акций в 36 городах, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В Москве группы демонстрантов вытеснили с центральных улиц, и организованная акция, сопровождавшаяся грубыми задержаниями и применением спецсредств, де-факто подошла к концу.

Разгон несанкционированного публичного мероприятия в Калининграде, как сообщает проект Avtozak live, был примечателен тем, что активисты устроили хоровод.

В Екатеринбурге на одну из участниц пацифистской акции завели уголовное дело по статье о нападении на представителя власти (ст.318 УК).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов