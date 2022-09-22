Экс-редакторы DOXA Гутникова, Метелкин и Тышкевич попали в базу розыска МВД

МВД объявило в федеральный розыск бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич, обратила 22 сентября внимание "Медиазона"*.

Во всех случаях против фамилий в базе стоит пометка "Разыскивается по статье УК" без уточнения, о какой статье идет речь.

В апреле 2022 года суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работы четырех редакторов DOXA по статье о вовлечении несовершеннолетних в политические акции (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о Гутниковой, Тышкевич и Метелкине, а также об Армене Арамяне.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента