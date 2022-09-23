В Узбекистане перестали принимать карты "Мир"

Утром 23 сентября Узбекистан на неопределенный срок приостановил обслуживание карт "Мир". Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на единый банковский процессинговый центр UZCARD, решение продиктовано некими техническими трудностями. Картой невозможно воспользоваться как в самой стране, так и за ее пределами, если она была выпущена в Узбекистане.

Ранее Минфин США заявлял, что отказ от приема карт "Мир" избавит государства от дополнительных санкций. Между тем в планы Центробанка входит расширить географию "Мира" до 35 стран в ближайшие восемь лет. Пока этот список официально состоит из одиннадцати стран, причем клиенты уже столкнулись с проблемами при использовании карт в Турции. Известия о сложностях с приемом карт поступали в сентябре также из Вьетнама и Казахстана.