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Новости 16:14

На патриотическом митинге в Петербурге журналисту Иванову предложили место оператора на фронте

фото ЗакС политика На патриотическом митинге в Петербурге журналисту Иванову предложили место оператора на фронте

Петербургского журналиста издания Sota Петра Иванова два раза выгнали с провластного митинга, посвященного Донбассу, где в эти дни голосуют на референдуме о присоединении к РФ. Полицейские мотивировали свои действия тем, что корреспондент пытается посетить "непубличное мероприятие" у стен Петропавловской крепости. Когда Иванов сел в стороне, к нему подошли двое неизвестных с вопросами об отношении к частичной мобилизации, при этом один из собеседников снимал происходящее на камеру и закрывал лицо маской. По мнению Иванова, общения с ним искали сотрудники центра "Э". Один из незнакомцев, отметив любовь журналиста к съемке, обратился к нему с предложением.

"Хочешь, ты можешь оставить свой адрес, мы похлопочем, чтобы ты пошел снимать в первые ряды Вооруженных сил, в переднюю линию обороны", - произнес собеседник корреспондента на видео, которое выложил в интернет последний.

Отметим, что в 2022 году у Иванова регулярно случаются неприятности, которые он связывает с исполнением профессионального долга. Весной его избили у собственного дома неизвестные, пожелавшие, чтобы журналист прекратил свою деятельность. Летом его задержали в московском метро благодаря системе распознавания лиц и заставили пробыть несколько часов в отделе полиции без составления протокола.


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