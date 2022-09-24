В Петербурге прошли обыски у активистов по делу "Весны" и делу о телефонном терроризме

Утром 24 сентября в Петербурге прошла серия обысков по делу о телефонном терроризме, возбужденном в марте, передает медиапроект SOTA. Для того, чтобы попасть в квартиру к журналистке этого издания Виктории Арефьевой, силовикам понадобилось выломать дверь. Арефьеву увезли на допрос, изъяв из дома электронику, после чего задержали на двое суток. Редакция полагает, что таким образом власть хочет помешать корреспондентке профессионально осветить пацифистскую акцию. Обыск по делу также прошел у активистки Полины Титовой. Фигурантам дела вменяют заведомо ложные сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК). Некоторые из фигурантов сумели покинуть Россию.

В свою очередь, в рамках уголовного дела против движения "Весна" в Петербурге обыскали его представителей Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, несколько месяцев находящихся под запретом определенных действий. Накануне вечером дело "Весны" о создании НКО, посягающей на права граждан (ст. 239 УК), объединили в одно производство с делом о вовлечении в массовые беспорядки (ч.1.1 ст. 212 УК). Это означает, что потенциальные сроки для фигурантов выросли: им могут присудить до десяти лет заключения. Как и в случае с делом о телефонном терроризме, некоторым преследуемым по делу "Весны" удалось уехать из России.

UPD 11:09 Обыск в рамках дела о телефонном терроризме также коснулся члена Правозащитного совета Петербурга Евгении Литвиновой, которую тоже задержали