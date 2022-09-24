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Новости 17:14

В Москве массово задерживают прохожих

фото ЗакС политика В Москве массово задерживают прохожих

Столичные правоохранители приступили к массовым задержаниям граждан возле станции метро "Чистые пруды". Как передает корресподент издания Sota, людей выдергивают из толпы, в том числе людей, стоящих у баров и одиноко сидящих на скамейках. Некоторые задержания мужчин жесткие: одного прохожего схватили и понесли в автобус "ласточкой". В числе прочего в автозак попали нетрезвый мужчина и бездомный.

Часом ранее силовики в центре Москвы начали массово останавливать женщин и досматривать их личные вещи.

Накануне прокуратура предупредила о юридической ответственности за участие в несогласованной пацифистской акции.


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