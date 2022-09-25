ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:45

Первый борт с 35 россиянами, не соответствующими параметрам мобилизации, вернулся в Якутию

фото ЗакС политика Первый борт с 35 россиянами, не соответствующими параметрам мобилизации, вернулся в Якутию

В Якутию возвратился первый борт, на котором вернулись 35 граждан, не соответствующим параметрам указала о частичной мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление в постоянном представительстве республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

Днём ранее, 24 сентября, региональный глава Айсен Николаев заявил, что республиканским органам местного самоуправления следует усилить взаимодействие с военными комиссариатами с тем, чтобы впоследствии исключить призыва лиц, не подходящих по установленным указом критериям. Всех мобилизованных ошибочно следует вернуть назад.

Отметим, что по данному вопросу высказались глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметившие, что "перегибы абсолютно недопустимы".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама