Первый борт с 35 россиянами, не соответствующими параметрам мобилизации, вернулся в Якутию

В Якутию возвратился первый борт, на котором вернулись 35 граждан, не соответствующим параметрам указала о частичной мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление в постоянном представительстве республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

Днём ранее, 24 сентября, региональный глава Айсен Николаев заявил, что республиканским органам местного самоуправления следует усилить взаимодействие с военными комиссариатами с тем, чтобы впоследствии исключить призыва лиц, не подходящих по установленным указом критериям. Всех мобилизованных ошибочно следует вернуть назад.

Отметим, что по данному вопросу высказались глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметившие, что "перегибы абсолютно недопустимы".