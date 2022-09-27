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Новости 19:45

Журналистке Марии Пономаренко продлили на полгода срок содержания в СИЗО по делу о фейках об армии

фото ЗакС политика Журналистке Марии Пономаренко продлили на полгода срок содержания в СИЗО по делу о фейках об армии

Суд в Барнауле счёл резонным пролонгировать меру пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко ещё на полгода, информирует SOTA. Как итог, в СИЗО ей предстоит провести срок до 27 марта 2023 года.

Пономаренко обвиняют в распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК).

Ранее активисты движения "Мягкая сила" обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Пономаренко, так как её в течение нескольких раз подряд отправляли в карцер, где она причинила себе вред.

Напомним, Марию Пономаренко задержали весной в Петербурге, 27 апреля суд отправил её под арест. В конце мая журналистку этапировали в Барнаул, после чего её поместили в местную психиатрическую клинику для прохождения освидетельствования. Арестованная жаловалась, что там ей ставили уколы "неизвестной субстанцией".


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