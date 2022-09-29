Радиостанция "Эхо Москвы" перезапустится под названием "Эхо"

Радиостанция "Эхо Москвы" будет перезапущено под новым названием "Эхо", и эфире известил в эфире "Дождя"* глава проекта Максим Курников.

Он уточнил, что в новом формате будет объединён контент, который сейчас делают бывшие сотрудники радиостанции.

"Редакционно они независимы, и мы не будем диктовать им, [что делать]. Наша задача — технологически их объединить. Я думаю, что это будет приложение, через которое можно слушать „Эхо", и сайт, как когда-то был сайт „Эха Москвы" ", - представил детали проекта Курников.

Вещание может начаться в техническом режиме уже на этой неделе, добавил Курников, предложив всем желающим подписаться на соцсети "Эха".

К работе в медиа присоединятся такие проекты, как "Живой гвоздь", "Дилетант", а также журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Напомним, сайт "Эха Москвы" заблокировали в начале марта, тогда же прекратила вещание радиостанция.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов