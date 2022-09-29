В Архангельске прокуратура запросила три года колонии-поселения экс-фотографу местного штаба Навального*

На заседании Архангельского областного суда прокурор запросил три года колонии-поселения бывшему фотографу местного штаба Навального* Руслану Ахметшину, рассказала 29 сентября Sota.

Как заявил при этом прокурор, "иная мера не будет гарантировать его [Ахметшина] правопослушное поведение".

Против Ахметшина возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за комментариев про День Победы, опубликованных во "ВКонтакте". Сторона обвинения полагает, что тем самым фотограф проявил "неуважение к памятной дате" и распространил заведомо ложные сведения об участии СССР в Великой Отечественной войне и о Нюрнбергском процессе.

Ранее в Калининградской области суд назначил экспертизу в психиатрической клинике юристу-правоведу Свену Нордину из-за поста во "ВКонтакте" с критикой полковника Никиты Карацупы.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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