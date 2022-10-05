Фигурантам дела "Весны" продлили меры пресечения до 11 декабря

Басманный райсуд Москвы оставил фигурантов дела "Весны" Ангелину Рощупко и Тимофея Васькина под запретом определенных действий: им запрещено выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и средствами связи, передаёт SOTAvision.

Судья решила, что без обозначенных ограничений оба фигуранта разбирательства могут продолжить нарушать действующее законодательства и как-либо угрожать свидетелям.

Отметим, что ни Рощупко, ни Васькин никогда не являлись участниками "Весны". Во время заседания Рощупко указала, что не состояла ни в каких чатах движения, равно как никогда не была запечатлена ни на одном совместном фото активистов.

В мае текущего года в отношении движения "Весна" возбудили уголовное дело об "участии в НКО, посягающей на права граждан" (ст. 239 УК). В конце сентября его объединили с делом о "вовлечении в массовые беспорядки". Немногим позднее прокуратура Петербурга обратилась с иском в суд с требованием признать "Весну" экстремистской организацией.