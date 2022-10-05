"Это фейки": Кремль о сообщении про обращение Путина к нации

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о появившейся в среду, 5 октября, информации о том, что Владимир Путин якобы может в очередной раз обратиться к нации с важным заявлением.

"Нет, это не так. Это фейки", - приводит РИА Новости заявление Пескова.

Также чиновник сообщил, что только президент имеет право изменять статус спецоперации и вводить режим контртеррористической операции.

"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идёт о спецоперации, которая продолжается", - заключил Песков.

Напомним, о том, что Путин якобы может выступить сегодня с новым обращением к нации и затронуть тему спецоперации, сообщило издание Readovka.