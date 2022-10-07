На Дворцовой площади петербуржцы "стихийно" поздравили Путина с юбилеем

На Дворцовой площади прошла акция в честь дня рождения президента России Владимира Путина, сообщил в своем Telegram-канале телеканал "78". По информации СМИ, участие в мероприятии приняли активисты "Волонтерской роты", "Молодой Гвардии Единой России" и Центрального района. Они "устроили шествие от Триумфальной арки до Александровской колонны", написано в канале "78". Волонтеры держали в руках плакаты и флаги России, а после окончания "шествия" выстроились в живую надпись "Путин мой президент" и скандировали "С днём рождения", сообщили в СМИ.

На видеозаписи телеканала "78" видно, что в акции приняли участие молодые девушки и парни. Накануне "SOTA" писала, что учеников петербургских колледжей собрали на Дворцовой площади для записи поздравления Путину:

"Подростков заставили кричать "С днем рождения", "Россия" и выстроиться в буквы слова, которое они не могли узнать, находясь в общем строю: предположительно, речь шла о слове "президент". Акцию снимали с дрона".

В пресс-службе петербургского отделения "Молодой Гвардии Единой России" сообщили ЗАКС.Ру, что мероприятие "завершилось" именно 7 октября, заранее была только "определенная подготовка". Там же изданию рассказали, что на Дворцовой площади прошло не шествие, а просто акция, к тому же "стихийная". Мероприятие не согласовывали, но никаких проблем из-за этого не было, уточнили в пресс-службе МГЕР Петербурга:

"Это стихийная акция, где неравнодушные жители Санкт-Петербурга выразили свою поддержку лидеру нашей страны и поздравили его с юбилеем. У каждого были свои причины. <...> Мероприятие было стихийным, с позитивным посылом. Участники не делали ничего плохого, проблем также не возникло".

На вопрос о том, все ли участники акции — члены "Молодой Гвардии", в пресс-службе уточнили, что на мероприятие пришли "жители города". Всего собралось 2500 человек, добавили в организации.

София Саттарова \ Фото: Сайт президента России