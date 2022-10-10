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Новости 18:18

Удмуртской участнице "навальнистских" митингов присудили условный срок

фото ЗакС политика Удмуртской участнице "навальнистских" митингов присудили условный срок

Суд в Ижевске назначил двухлетний условный срок политической активистке Анастасии Понькиной, попавшей под уголовное преследование из-за митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в начале 2021 года. Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, ей вменили хулиганство, совершенное по мотивам идеологической вражды (п."б" ч.1 ст.213 УК).

Суд счел, что именно Понькина вывела граждан на не согласованное с чиновниками массовое мероприятие, заранее призвав их подготовить транспаранты с политическими лозунгами. Государственное обвинение запрашивало для активистки два года реального лишения свободы.

Напомним, что в январе 2021 года состоялись крупнейшие в новейшей истории России несанкционированные митинги, охватившие десятки городов. Демонстрации в поддержку арестованного политика Алексея Навального, впоследствии включенного в реестр экстремистов и террористов, привели к тысячам задержаний и десяткам уголовных дел.


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