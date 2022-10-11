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Новости 13:29

Верховный суд отклонил апелляцию полицейских, осужденных по "делу Голунова"

фото ЗакС политика Верховный суд отклонил апелляцию полицейских, осужденных по "делу Голунова"

Верховный суд оставил без изменений приговоры четверым экс-сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы, осужденным по так называемому "делу Голунова", сообщил 11 октября "Интерфакс".

Опротестовать вынесенные ранее приговоры и апелляционные определения пытались не признавшие вину осужденные. Речь идет об Акбаре Сергалиеве, Максиме Уметбаеве, Романе Феофанове и об их бывшем начальнике Игоре Ляховце.

Суд отклонил поданные жалобы бывших полицейских. "Верховный суд РФ оставил жалобы бывших сотрудников УВД ЗАО по делу Голунова без удовлетворения, апелляционное определение и приговор МГС без изменения", — приводит ТАСС слова адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы журналиста Ивана Голунова.

В мае 2021 года фигуранты "дела Голунова" получили сроки от пяти до 12 лет колонии общего режима. Полицейские обвинялись в подбросе наркотиков журналисту "Медузы"* Ивану Голунову в июне 2019 года. В минувшем марте суд смягчил приговоры фигурантам дела.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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