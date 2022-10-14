Danone уходит из России

Французская компания Danone объявила 14 октября о намерении покинуть российский рынок. Решение о запуске процесса передачи контроля над местным бизнесом уже принято, указал производитель.

"Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по производству молочной и растительной продукции в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности бизнес-процессов и для сотрудников, потребителей и партнеров", — гласит сообщение на сайте компании.

В Danone уточнили, что в результате сделки по деконсолидации с ее счетов может быть списано до одного миллиарда евро. Также в заявлении отдельно говорится о том, что приоритетом производителя остается "ответственное и уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса [ухода компании]".

В середине марта сообщалось о том, что французские компании, включая Danone, не планируют покидать российский рынок на фоне начавшейся спецоперации на Украине.

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