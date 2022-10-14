В Ленобласти вручили российские паспорта 40 беженцам из Донбасса

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк побывала на церемонии вручения российских паспортов 40 беженцам из Донецкой Народной республики, которые обитают в пункте временного размещения в Тихвинском районе.

Данилюк напомнила про референдумы о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области, которые прошли в регионах 27 июля.

"Мы очень старались и делали всё, чтобы на нашей земле ваше волеизъявление было учтено", - высказалась вице-губернатор.

Областные органы прокуратуры оказывали беженцам консультации и освещали юридические тонкости в сборе документов на получение паспортов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал законы о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ 5 октября.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"