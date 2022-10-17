"Ведёт опасный образ жизни для детей": Журналистку Марину Овсянникову обязали передать дочь под опеку мужа

Черемушкинский райсуд Москвы установил место проживания дочери журналистки Марины Овсянниковой у её бывшего мужа Игоря Овсянникова, а также обязал её выплачивать алименты на обоих их детей, передаёт Sota из зала заседания.

Бывшей сотруднице Первого канала следует выплачивать 35 тысяч рублей на сына и дочь, а после совершеннолетия мальчика — 17 тысяч рублей.

Обвинение считает, что Овсянникова похитила дочь и препятствует её общению с отцом.

"Марина Владимировна ведет опасный образ жизни для детей и уклоняется от их содержания и воспитания", — высказался на суде адвокат Игоря Овсянникова.

Иск, поданный экс-мужем журналистки, поддержала также представитель органов опеки: "Отдел опеки считает, что ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведёт политическую деятельность".

Ранее Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск из-за её побега из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.

Против журналистки возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК РФ) из-за одиночного пикета в центре Москвы 15 июля.