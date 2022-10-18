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Новости 11:53

Московская учительница получила условный срок из-за нападения на силовика

фото ЗакС политика Московская учительница получила условный срок из-за нападения на силовика

Суд в Москве приговорил к полутора годам условного срока 40-летнюю учительницу Евгению Холодову, которой вменили статью о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Об этом пишет издание Sota. Инцидент имел место на пацифистской акции 24 февраля, в первый день военной спецоперации на Украине.

По версии следствия, учительница, работающая в частной школе с начальными классами, ударила полицейского сумкой по щеке. В результате пострадавший получил "ушибленную рану верхней губы".

Дело рассматривалось в особом порядке: Феклистова совершила явку с повинной. Как отмечает издание "Медиазона"*, оглашение приговора с мая переносили шесть раз. Дважды это случалось из-за того, что на заседание не являлся потерпевший. Подавать апелляцию на вынесенное решение учительница не собирается, считая условный срок удачей в нынешних российских реалиях.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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