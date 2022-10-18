В Петербурге организовали стихийный мемориал в память о погибших в Ейске

Крушение военного самолета в Ейске (Краснодарский край), случившееся накануне и унесшее жизни уже по меньшей мере пятнадцати человек, вызвало отклик в Петербурге: на площади Островского у памятника императрице Екатерине II появился стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.

"Екатерина основала Краснодар, и этот памятник связывает Петербург и Краснодарский край, в котором находится Ейск", - говорится в сообщении от пресс-службы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По данным сетевого издания Sota, мемориал организовали волонтеры из "Молодой гвардии Единой России", раздававшие прохожим цветы и гвоздики.

Официальной причиной крушения Су-34, упавшего на жилую многоэтажку, Минобороны назвало возгорание двигателя. В пожаре, возникшем после падения, сдетонировал боезапас самолета. Два пилота сумели катапультироваться и спастись.

фото: SOTA / Telegram