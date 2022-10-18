Акционисту Крисевичу присудили пять лет лишения свободы

Тверской суд Москвы приговорил 22-летнего политического активиста и художника Павла Крисевича к пяти годам колонии общего режима, передает издание Sota. Его признали виновным в хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК), которое силовики усмотрели в прошлогоднем перфомансе в центре Москвы. Судебное решение совпало с пожеланиями гособвинения. На своем последнем слове 18 октября Крисевич признался, что столь суровое наказание на его памяти за хулиганство еще ни для кого не запрашивали.

Сразу после оглашения приговора приставы задержали двух девушек, которые стали активно протестовать против вынесенного судьей юридического решения.

Напомним, что Крисевича задержали в июне прошлого года на Красной площади, когда он несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия, требуя прекращения политических репрессий. Находясь под следствием, петербургский акционист неоднократно жаловался на условия содержания, тогда как адвокатов беспокоило состояние здоровья Крисевича.

фото: Ника Самусик