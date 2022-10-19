Суд в Петербурге запретил видео, пропагандирующие опасное вождение

Октябрьский райсуд Петербурга постановил ограничить доступ к двум видеозаписям на YouTube, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Оба ролика представляют собой записи с автомобильных регистраторов: авторы демонстрируют опасное вождение по городу. Одно из запрещённых видео называется "Дикие шашки по городу". Всё происходящее на нём подпадает под административное правонарушение.

"Неустановленные лица осуществляют опасное вождение в городских условиях, создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба", — отметили в судебной пресс-службе.

Как итог, суд запретил две ссылки на YouTube-видео, чьё содержимое, как указывалось выше, пропагандирует опасное вождение.