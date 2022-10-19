МВД: В России возбуждено свыше 100 уголовных дел о дискредитации армии

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая в Государственной думе, сообщил о количестве административных и уголовных дел, возбуждённым по статьям о дискредитации Вооружённых сил РФ, передаёт ТАСС.

"За дискредитацию Вооруженных сил и недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел", — поделился данными Колокольцев.

Ранее в Верховном суде сообщили, что за три месяца с начала существования статей 20.3.3 КоАП и 280.3 УК (дискредитация армии), а также 207.3 УК (фейки об армии) сумма штрафов по ним превысила 85 млн рублей.

Добавим также, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, рассказал о возбуждении о 149 уголовных дел по статье о распространении фейков об армии (207.3 УК). В Москве заведено 30 дел, в Петербурге и Алтайском крае — по 9, в Омской области — 8, в Новосибирской — 7.