Еще одного столичного мундепа осудили за демонстрацию экстремистской символики

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей независимого муниципального депутата от округа Якиманка Василия Дикарева. Ему вменили демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщает издание Sota. Основанием для судопроизводства послужило то, что в 2014 году Дикарев репостнул запись человека, на аватарке которого фигурировали череп и кости: аватарка представляла собой героя фильма "Список Шиндлера". Мундеп пообещал проинформировать о своем штрафе режиссера фильма Стивена Спилберга.

Отметим, что нынешним летом в преддверии московских муниципальных выборов действующих депутатов, активистов и прочих кандидатов в мундепы массово задерживали и привлекали по статье 20.3 КоАП. Основания для этого находились разнообразные: от фотографий в социальных сетях многолетней давности до внезапно обнаружившейся наклейки на стекле автомобиля. Привлечение по этой статье лишает гражданина права баллотироваться на выборах любого уровня сроком на один год.

По данным за первую половину 2022 года, которые на прошлой неделе опубликовал Судебный департамент при Верховном суде, за год число составленных протоколов по статье 20.3 КоАП выросло почти на четверть.