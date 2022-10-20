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Новости 13:05

"ВКонтакте" заблокировала страницу архангельской активистки Школиной

фото ЗакС политика "ВКонтакте" заблокировала страницу архангельской активистки Школиной

Страница бывшей активистки архангельского штаба Навального* Ольги Школиной в соцсети "ВКонтакте" оказалась заблокирована, обратило внимание 20 октября издание Sota. Как следует из уведомления администрации соцсети, причиной блокировки послужило требование Генпрокуратуры от 8 октября.

На своей странице Школина публиковала посты, в том числе посвященные спецоперации на Украине.

Сама активистка проходит обвиняемой по делам об участии в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), уточнило "ОВД-Инфо"**.

В середине июля Школина рассказала о том, что неизвестные залили монтажной пеной выхлопную трубу ее автомобиля и прокололи несколько колес. Спустя несколько дней после этого она уехала из России.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов - незарегистрированных объединений

Фото: pixabay

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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