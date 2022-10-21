СПбГУ расторг контракт с преподавателем, арестованным за участие в пацифистской акции

Преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ Денис Скопин остался без работы после того, как был задержан в ходе пацифистской акции и арестован на 10 суток, рассказала 20 октября Sota. Издание опубликовало приказ об увольнении ученого, подписанный проректором вуза по организации работы с персоналом Владимиром Еремеевым.

В приказе говорится, что "работники СПбГУ должны следовать нравственным и культурным традициям" университета, а заодно и "общепринятым моральным и этическим нормам, бережно относиться к духовным ценностям". По данным проверки вуза, 21 сентября Скопин участвовал в протестном митинге, а позже был арестован Выборгским районным судом на 10 суток по статье об организации несанкционированной акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Это было квалифицировано руководством как "аморальный проступок".

"Совершенный работником проступок является аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций и продолжением данной работы", — говорится в тексте документа. Непосредственно датой увольнения преподавателя назначено 26 октября.

Сам Скопин написал о несогласии с приказом и о намерении оспаривать его. "С приказом не согласен. Буду оспаривать в трудовой инспекции", — написал он на листе с приказом. Также он уточнил, что рассматривает участие в протестной акции как исполнение морального долга "человека, гражданина и преподавателя факультета свободных наук и искусств".