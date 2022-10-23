Минобороны опубликовало кадры тренировок мобилизованных на полигоне "Лужский" в Ленобласти

На территории расположенного в Ленинградской области военного полигона "Лужский" проходит подготовка мобилизованных и добровольцев к участию в специальной военной операции. Кадры с занятий приводит Telegram-канал Минобороны.

На записи приведены учения по слаживанию артиллерийских батарей, которые проходят военнослужащие в составе артиллерийских подразделений.

"Занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов. В преддверии данных занятий военнослужащие прошли этапы одиночной подготовки и слаживание расчётов", — отчитались в Минобороны.

Отдельное внимание в ходе занятий с мобилизованными уделяется работе по применению вооружения, средств спецсвязи и разведке.

Напомним, 23 октября Владимир Путин побывал на тренировках военных на полигоне в Рязанской области.

Также глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о двух случаях задержки выплат мобилизованным.

Фото: unsplash