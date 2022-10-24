Суд в Архангельске взыскал с девятерых активистов более 750 тысяч рублей за работу полиции на митингах

Октябрьский суд Архангельска взыскал в пользу полиции более 766 тысяч рублей с девятерых активистов за переработки сотрудников на митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января 2021 года, сообщила 24 октября Sota.

Среди ответчиков МВД указало бывших руководителей архангельского штаба Навального* Егора Бутакова и Елизавету Бычкову, активистку Ольгу Школину, члена "Яблока" Юрия Чеснокова и других. Переработки на акции 23 января ведомство оценило сумму свыше 233 тысяч рублей, а 31 января — более 532 тысяч рублей.

Изначально в числе ответчиков числился также Кирилл Голубчик, однако в итоге полиция исключила его из иска. Причиной этого стало то, что Голубчик смог доказать свое неучастие в протестах из-за отсутствия в городе.

Прочие ответчики заявили о намерении подать апелляцию на решение суда.