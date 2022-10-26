РБК назвал имена претендентов на покупку заводов IKEA

Базирующиеся в России заводы компании IKEA продолжают посещать бизнесмены, которые рассматривают возможность приобретения активов шведской сети. РБК выяснил имена возможных претендентов на покупку заводов.

По сведениям журналистов, одним из вероятных покупателей является лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп", входящий в состав АФК "Система".

Ранее сообщалось, что все заводы IKEA посещают на условиях анонимности. При этом работники признались, что видели автомобили с карельскими номерами. Комбинат "Сегежа Групп" как раз располагается в одноимённом городе в Карелии.

Всего РБК обозначил шесть основных претендентов на приобретение активов IKEA. Кроме "Сегежа Групп", это девелопер ПИК, а также производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Имена других представителей на раскрываются.