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Новости 15:10

Шойгу доложил Путину об учениях по отработке нанесения ответного ядерного удара

фото ЗакС политика Шойгу доложил Путину об учениях по отработке нанесения ответного ядерного удара

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что 26 октября военнослужащие проводили учения, посвященные применению неконвенционального оружия.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегически-наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - произнес глава министерства в эфире телеканала "Россия 24".

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, в свою очередь, добавил, что в ходе учебного мероприятия использовались ракетный комплекс РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула" и два ракетоносца Ту-95МС.

Отметим, что в день объявления частичной мобилизации 21 сентября Путин, подчеркнув, что не блефует, заявил о готовности использовать в ходе военной спецоперации на Украине все виды располагаемого оружия. Пойти на такое, по его словам, Россия сможет при возникновении реальной угрозы ее территориальной целостности.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


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